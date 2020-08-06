Организаторы хотят расширить сетку турнира ATP в Риме

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги рассказал, что сетка турнира в Риме может быть расширена. По словам Бинаги, об этом организаторов попросило руководство ATP после отмены турнира в Мадриде.
Если изменения вступят в силу, то соревнования продлятся 10 дней, а не семь, как изначально планировалось. В ATP обещают предоставить средства для выплаты дополнительных призовых. Также Бинаги рассказал, что власти Италии пойдут навстречу организаторам и отменят карантин для теннисистов, прибывающих из США.
Примечательно, что организаторы рассматривают возможность проведения турнира со зрителями. Итоговое решение будет принято после публикации указа премьер-министра Италии по поводу проведения массовых мероприятий.
«Если мы сможем проводить турнир две недели, то к нам смогут приехать и те игроки, которые дойдут до поздних стадий US Open. Кроме того победитель нашего турнира получит больше времени на отдых перед поездкой в Париж», — цитирует Бинаги Sport Face.
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