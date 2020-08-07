Надаль впервые прокомментировал выставочный турнир Джоковича, ставший очагом коронавируса

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу проведения выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джокович. Соревнования стали очагом заражения коронавирусом.



«Думаю, что большинство игроков хочет сделать лишь лучше — как для людей, так и для всего мира. Безусловно, при организации Adria Tour были допущены ошибки, но ошибаться — это вполне нормально. Особенно, когда ты сталкиваешься с абсолютно новой, уникальной ситуацией.



Я очень сильно надеюсь, что люди извлекут урок из ситуации, которая произошла на Adria Tour и мы все продолжим играть в теннис в его лучшем виде», — цитирует Надаля Tennis365.



13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Джокович. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования: теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.



В итоге этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.

Цонга: настоящий виновник случившегося на Adria Tour — это не Джокович