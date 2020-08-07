Ястремская обыграла Доден и стала последней четвертьфиналисткой турнира в Палермо

На турнире в Палермо состоялся последний матч 1/8 финала, в котором встречались украинка Даяна Ястремская и француженка Осеан Доден. Встреча, проходившая на центральном корте спорткомплекса «Кантри тайм клаб», завершилась победой Ястремской со счётом 6:2;6:4.

На счету украинской спортсменки 11 эйсов, две двойных ошибки и 82% выигранных первых подач. В четвертьфинале турнира в Палерма Даяна Ястремская встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Встреча пройдёт 7 августа и начнётся в 21:30 мск.

Даяна Ястремская — 25-я ракетка мира. Её высшее достижение в турнирах «Большого шлема» — выход в четвёртый круг Уимблдона в 2019 году.