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Ястремская обыграла Доден и стала последней четвертьфиналисткой турнира в Палермо

Ястремская обыграла Доден и стала последней четвертьфиналисткой турнира в Палермо
Теннис / WTA 0

На турнире в Палермо состоялся последний матч 1/8 финала, в котором встречались украинка Даяна Ястремская и француженка Осеан Доден. Встреча, проходившая на центральном корте спорткомплекса «Кантри тайм клаб», завершилась победой Ястремской со счётом 6:2;6:4.

На счету украинской спортсменки 11 эйсов, две двойных ошибки и 82% выигранных первых подач. В четвертьфинале турнира в Палерма Даяна Ястремская встретится с итальянкой Камилой Джорджи. Встреча пройдёт 7 августа и начнётся в 21:30 мск.

Даяна Ястремская — 25-я ракетка мира. Её высшее достижение в турнирах «Большого шлема» — выход в четвёртый круг Уимблдона в 2019 году.

Палермо. 2-й круг
07 августа 2020, пятница. 00:45 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Осеан Доден
Франция
Осеан Доден
О. Доден
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