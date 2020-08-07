Павлюченкова: в России много крутых спортсменов, потому что не всегда есть хорошие условия

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как ей удалось добиться признания. За карьеру 29-летняя уроженка Самары выиграла 12 турниров WTA.

«К мировым вершинам меня привели отец и старший брат. У брата спортивная карьера состоялась не совсем так, как он хотел: закончил рано, в 20 лет. Хотя играл на профессиональном уровне, тренировался в Испании, ему прочили большое будущее — но не сложилось. Поэтому Саша принимал активное участие в моём становлении. Он ездил со мной на международные соревнования, и в 14 лет я стала первой ракеткой мира среди юниоров.



Через год меня заметил французский тренер Патрик Муратоглу, который руководит академией тенниса на юге Франции, он же давно тренирует Серену Уильямс. Патрик пригласил меня к себе, в 16 лет я переехала, жила одна и тренировалась под его контролем три года.



Моя история как будто из сказки или сериала — в Самаре не было никаких условий, занималась во дворе. Помню, как играла зимой: в шапке, тёплой куртке, в перчатках держала ракетку, с собой брала термос с горячим чаем. На улице минус 25, а надувной купол, где проходили тренировки, не отапливался. Я часто говорю иностранцам, что, возможно, в России много крутых спортсменов именно потому, что у нас не всегда есть хорошие условия для занятий — так с детства закаляется характер, в этом наше преимущество», — приводит слова Павлюченковой L'Officiel Russia.

В рейтинге WTA Анастасия занимает 30-ю строчку.