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Павлюченкова: в США я чувствовала себя немного потерянной

Павлюченкова: в США я чувствовала себя немного потерянной
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своей первой поездке на международный турнир.

«Мне было 13, когда я с родителями поехала в Чехию. Самое сложное — языковой барьер, я тогда ещё неважно говорила по-английски, а родители вообще языка не знали. А мне хотелось общаться с ровесниками, и я комплексовала. Да и вообще общаться на корте было сложно, воспринимать всю информацию. Правда, в Чехии я могла изъясняться на «русско-чешском» и меня более или менее понимали.

А в 14 лет мы с семьёй полетели в Америку — US Open, мой первый турнир «Большого шлема». Мне казалось, что это другой мир! Я до того почти не путешествовала, чувствовала себя немного потерянной. В США всё казалось таким большим! И там тоже языковой барьер добавлял трудностей", — цитирует Павлюченкову L'Officiel Russia.

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