Симона Халеп отправилась на турнир в Прагу. Она сыграет в одиночном и парном разрядах

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп сегодня, 7 августа, отправляется в Прагу (Чехия), где 10 августа стартует турнир WTA. Соответствующее фото уроженка Констанцы опубликовала в своём «инстаграме».

Симона также рассказала о ближайших планах.

«В настоящий момент я не собираюсь участвовать в US Open. Это странный год, нам нужно к этому привыкнуть. Я очень скучаю по теннису, поэтому в Праге сыграю и в парном разряде», — приводит слова Халеп Eurosport.

Ранее стало известно, что WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые приедут в Прагу для участия в турнире категории International. Соревнования в столице Чехии завершатся 16 августа.