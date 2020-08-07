Симона Халеп отправилась на турнир в Прагу. Она сыграет в одиночном и парном разрядах
Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп сегодня, 7 августа, отправляется в Прагу (Чехия), где 10 августа стартует турнир WTA. Соответствующее фото уроженка Констанцы опубликовала в своём «инстаграме».
Симона также рассказала о ближайших планах.
«В настоящий момент я не собираюсь участвовать в US Open. Это странный год, нам нужно к этому привыкнуть. Я очень скучаю по теннису, поэтому в Праге сыграю и в парном разряде», — приводит слова Халеп Eurosport.
Ранее стало известно, что WTA достигла соглашения с правительством Чехии об отмене двухнедельного карантина после прибытия в страну для теннисисток, которые приедут в Прагу для участия в турнире категории International. Соревнования в столице Чехии завершатся 16 августа.
Симона Халеп объяснила, почему снялась с турнира в Палермо
- 7 августа 2020
-
13:35
-
12:36
-
11:32
-
10:15
-
09:39
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
06:26
-
05:53
-
00:58
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:31
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
20:18
-
19:28
-
17:24
-
15:50
-
15:22
-
14:06
-
13:04
-
10:56
-
10:15
-
09:45
-
04:00
-
03:05
-
00:57
-
00:30
- 5 августа 2020
-
23:55
-
22:56
-
22:19
-
19:52
-
19:04
Партнерский контент