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Стэн Вавринка сыграет на двух челленджерах в Праге

Стэн Вавринка сыграет на двух челленджерах в Праге
Теннис / ATP 0

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка подтвердил участие в двух грунтовых турнирах серии «Челленджер», которые пройдут в Праге (Чехия). Об этом в своём «твиттере» сообщила журналистка Изабель Музи. Первый турнир стартует 17 августа, второй — 24-го.

В настоящее время Вавринка является 17-й ракеткой мира. В 2020 году на его счету в 11 проведённых матчах на официальном уровне восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии он добрался до четвертьфинала, где в четырёх партиях уступил Александру Звереву из Германии.

Ранее Стэн не вошёл в заявку на Открытый чемпионат США, который стартует 31 августа. Соревнования в ATP-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса.

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