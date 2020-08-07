Элина Свитолина снялась с US Open

Пятая ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о решении сняться с Открытого чемпионата США, который стартует 31 августа.

«Учитывая все аспекты, я решила не выступать на US Open 2020. ⁣Я хочу поблагодарить USTA, организаторов и WTA за то, что они дали игрокам возможность сыграть, а болельщикам — посмотреть это грандиозное событие. Я понимаю и уважаю все усилия, которые они прилагают, чтобы провести турнир в безопасной среде, но мне всё равно некомфортно отправляться в США, подвергая свою команду и саму себя большому риску. Удачи всем. До следующего года, US Open!» — написала Свитолина в своём «инстаграме».

Ранее сегодня, 7 августа, от участия в US Open отказалась голландка Кики Бертенс.

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