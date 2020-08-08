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Каролина Плишкова: уже решила, что сыграю на US Open

Каролина Плишкова: уже решила, что сыграю на US Open
Теннис / Большой шлем 0

Третья ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала, что сыграет на US Open, несмотря на строгий протокол безопасности.

«Ситуация меняется каждый день, но я верю, что американские турниры всё же состоятся. Худший сценарий – приехать в Америку и уже на месте узнать, что турниров не будет. Такое мы уже проходили.

Я уже решила, что сыграю на US Open, поэтому ограничения меня не напрягают. После матчей я буду такой усталой, что с радостью закроюсь в номере и проведу следующий день наедине с собой», — приводит слова Плишковой AFP.

Ранее стало известно, что первая двадцатка рейтинга АТР угрожает коллективным снятием с Открытого чемпионата США, в случае если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США. Снялись с турнира украинка Элина Свитолина и голландка Кики Бёртенс.

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