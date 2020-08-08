Теннисист Андрей Чесноков признался, что переболел коронавирусом

Первый советский победитель турниров серии «Мастерс», финалист Кубка Дэвиса – 1995 Андрей Чесноков признался, что переболел коронавирусом.

«Знаете, я ведь сам переболел этим коронавирусом. И ничего страшного. Эта проблема для здорового человека не такая большая. Сложнее тем, кто страдает диабетом или другими патологиями. Думаю, этим людям очень трудно бороться с COVID-19, поэтому они в первую очередь нуждаются в качественной медицинской помощи. Ну а кроме них, существенной проблемой это может стать для тех, кто курит, пьёт и употребляет наркотики, поскольку это отражается на иммунитете. А тем, у кого он хорошо развит, будет легче преодолеть вирус.

Какие симптомы коронавируса ощутил на себе? У меня было всё. Я не чувствовал запахи, не чувствовал свои лёгкие. Например, когда уже переболел, были случаи, когда бежал и через 2 м задыхался. Это было ужасно.

Всё произошло в феврале, ещё до того как в России начались проблемы. Я поехал во Францию, потом в Италию. И там это подцепил. Проболел месяц. Когда прилетел в Москву, мне позвонили из Роспотребнадзора и сказали, что я должен оставаться дома на карантине. Что я и сделал. Один сидел за городом безвылазно две-три недели», — приводят слова Чеснокова «Известия».