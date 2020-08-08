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Россиянка Вихлянцева попала в основную сетку US Open после снятия Свитолиной

Россиянка Вихлянцева попала в основную сетку US Open после снятия Свитолиной
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева получила место в основной сетке Открытого чемпионата США. Это случилось после снятия нескольких теннисисток, гарантировавших себе место в основе турнира.

Вихлянцева была второй в списке запасных. Вчера, 7 августа, стало известно об отказе от участия в турнире сразу двух представительнице топ-10 рейтинга WTA — Элины Свитолиной (Украина) и Кики Бертенс (Нидерланды). Вместе с Вихлянцевой прямой пропуск в основную сетку получил американка Франческа Ди Лоренцо, получившая уайлд-кард от организаторов ранее. Её специальное приглашение перейдёт другой американке, Саше Вичери.

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона планируется проведение US Open и «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября.

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