Россиянка Вихлянцева попала в основную сетку US Open после снятия Свитолиной

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева получила место в основной сетке Открытого чемпионата США. Это случилось после снятия нескольких теннисисток, гарантировавших себе место в основе турнира.
Вихлянцева была второй в списке запасных. Вчера, 7 августа, стало известно об отказе от участия в турнире сразу двух представительнице топ-10 рейтинга WTA — Элины Свитолиной (Украина) и Кики Бертенс (Нидерланды). Вместе с Вихлянцевой прямой пропуск в основную сетку получил американка Франческа Ди Лоренцо, получившая уайлд-кард от организаторов ранее. Её специальное приглашение перейдёт другой американке, Саше Вичери.
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире категории WTA в итальянском Палермо. После возобновления сезона планируется проведение US Open и «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября.
- 8 августа 2020
-
11:02
-
10:30
-
10:01
-
09:21
-
00:56
-
00:32
- 7 августа 2020
-
22:19
-
20:51
-
16:15
-
16:06
-
15:19
-
14:16
-
13:35
-
12:36
-
11:32
-
10:15
-
09:39
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
06:26
-
05:53
-
00:58
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:31
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
20:18
-
19:28
-
17:24
-
15:50
-
15:22
-
14:06
-
13:04