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Анастасия Севастова: в прошлом году думала, что завершу карьеру после Олимпиады в Токио

Анастасия Севастова: в прошлом году думала, что завершу карьеру после Олимпиады в Токио
Теннис / WTA 0

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова заявила, что подумывала о завершении карьеры в возрасте 30 лет.

«Действительно, в прошлом году думала, что сыграю на Олимпиаде и закончу с профессиональными выступлениями. Сейчас же нет таких прогнозов. Если буду хорошо играть, не буду чувствовать проблем со здоровьем, то буду играть ещё два или три года. В общем, сыграю ещё столько, сколько захочу.

Делать прогнозы? Турниров особо нет. Знаете, я вернулась в тур в 2015 году (Анастасия брала полуторагодичную паузу из-за травм. — Прим. „Чемпионата“), и с тех пор круглый год катаюсь по миру. Это не так уж и просто», — цитирует Севастову Diena.

В настоящее время 30-летняя теннисистка является 43-й ракеткой мира.

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