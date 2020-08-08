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«Чемпион. Икона. Легенда». АТР поздравила Федерера с 39-летием

«Чемпион. Икона. Легенда». АТР поздравила Федерера с 39-летием
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер 8 июня принимает поздравления с днём рождения. Среди прочих отметила праздничный день и пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Чемпион. Икона. Легенда. Присоединяемся к поздравлениям! С 39-летием», — сообщается в официальном «твиттере» АТР-тура.

В настоящее время Федерер является четвёртой ракеткой мира. Швейцарец — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпион 103 турниров категории АТР, обладатель золотой медали Олимпийских игр в Пекине 2008 года. Четыре года спустя, на Играх в Лондоне, Роджер проиграл в финале олимпийского турнира Энди Маррею. Ранее стало известно о досрочном завершении сезона Федерером.

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