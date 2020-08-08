Стэн Вавринка объяснил отказ от участия в US Open
35-летний теннисист Стэн Вавринка пояснил решение сняться с Открытого чемпионата США.
«Не желаю отправляться в Штаты в таких условиях, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке. К тому же после US Open будет много других важных и непростых соревнований.
На моё мнение могло бы повлиять сохранение в календаре соревнований в Вашингтоне — тогда американский тур был бы полноценнее. Более того, по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости прохождения карантина по возвращении в Европу», — цитирует Вавринку RTS.
Вавринка — 17-я ракетка мира. В 2020 году провёл 11 матчей, в которых одержал 8 побед. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву.
- 8 августа 2020
-
13:17
-
12:50
-
11:48
-
11:02
-
10:30
-
10:01
-
09:21
-
00:56
-
00:32
- 7 августа 2020
-
22:19
-
20:51
-
16:15
-
16:06
-
15:19
-
14:16
-
13:35
-
12:36
-
11:32
-
10:15
-
09:39
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
06:26
-
05:53
-
00:58
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:31
-
23:00
-
22:32
-
22:17
-
20:18
-
19:28
-
17:24
-
15:50
Партнерский контент