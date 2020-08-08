Стэн Вавринка объяснил отказ от участия в US Open

35-летний теннисист Стэн Вавринка пояснил решение сняться с Открытого чемпионата США.



«Не желаю отправляться в Штаты в таких условиях, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке. К тому же после US Open будет много других важных и непростых соревнований.



На моё мнение могло бы повлиять сохранение в календаре соревнований в Вашингтоне — тогда американский тур был бы полноценнее. Более того, по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости прохождения карантина по возвращении в Европу», — цитирует Вавринку RTS.



Вавринка — 17-я ракетка мира. В 2020 году провёл 11 матчей, в которых одержал 8 побед. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву.