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Стэн Вавринка объяснил отказ от участия в US Open

Стэн Вавринка объяснил отказ от участия в US Open
Теннис / ATP 0

35-летний теннисист Стэн Вавринка пояснил решение сняться с Открытого чемпионата США.

«Не желаю отправляться в Штаты в таких условиях, особенно учитывая ситуацию с коронавирусом в Нью-Йорке. К тому же после US Open будет много других важных и непростых соревнований.

На моё мнение могло бы повлиять сохранение в календаре соревнований в Вашингтоне — тогда американский тур был бы полноценнее. Более того, по-прежнему остро стоит вопрос о необходимости прохождения карантина по возвращении в Европу», — цитирует Вавринку RTS.

Вавринка — 17-я ракетка мира. В 2020 году провёл 11 матчей, в которых одержал 8 побед. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года дошёл до четвертьфинала, где уступил немцу Александру Звереву.

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