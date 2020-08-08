Александрова сыграет с Касаткиной, Кудерметова — с Бушар на старте турнира в Праге

Состоялась жеребьёвка первого раунда соревнований категории International в Праге (Чехия).
Первая ракетка мира Симона Халеп начнёт поход за трофеем матчем с представительницей Словении Полоной Херцог. Второй номер посева получила Петра Мартич из Хорватии — её соперницей станет россиянка Варвара Грачёва.
Россиянка Екатерина Александрова, получившая пятый номер посева, встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Восьмая сеяная Вероника Кудерметова начнёт турнир матчем с канадкой Эжени Бушар.
На турнире сыграет ещё одна представительница России — Анастасия Павлюченкова. Её соперницей станет теннисистка из Нидерландов Аранча Рус.
Действующим чемпионом соревнований в Праге является теннисистка из Швейцарии Хиль Белен Тайхман. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Каролину Мухову из Чехии.
Соревнования в Чехии будут проходить с 10 по 16 августа.
- 8 августа 2020
-
16:59
-
16:41
-
16:22
-
16:22
-
14:26
-
13:17
-
12:50
-
11:48
-
11:02
-
10:30
-
10:01
-
09:21
-
00:56
-
00:32
- 7 августа 2020
-
22:19
-
20:51
-
16:15
-
16:06
-
15:19
-
14:16
-
13:35
-
12:36
-
11:32
-
10:15
-
09:39
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
06:26
-
05:53
-
00:58
- 6 августа 2020
-
23:50
-
23:31
-
23:00
-
22:32