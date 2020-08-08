Александрова сыграет с Касаткиной, Кудерметова — с Бушар на старте турнира в Праге

Состоялась жеребьёвка первого раунда соревнований категории International в Праге (Чехия).

Первая ракетка мира Симона Халеп начнёт поход за трофеем матчем с представительницей Словении Полоной Херцог. Второй номер посева получила Петра Мартич из Хорватии — её соперницей станет россиянка Варвара Грачёва.

Россиянка Екатерина Александрова, получившая пятый номер посева, встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Восьмая сеяная Вероника Кудерметова начнёт турнир матчем с канадкой Эжени Бушар.

На турнире сыграет ещё одна представительница России — Анастасия Павлюченкова. Её соперницей станет теннисистка из Нидерландов Аранча Рус.

Действующим чемпионом соревнований в Праге является теннисистка из Швейцарии Хиль Белен Тайхман. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Каролину Мухову из Чехии.

Соревнования в Чехии будут проходить с 10 по 16 августа.