Серена Уильямс — о матчах без зрителей: я привыкла играть при забитых стадионах

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала об отношении к проведению матчей при закрытых трибунах. Напомним, на грядущем Открытом чемпионате США зрители на трибунах будут отсутствовать.
«Знаете, я привыкла к зрителям, ведь всегда играла при забитых стадионах. Даже не знаю, как теперь свыкнуться с тем, что трибуны будут пустыми. Как бы то ни было, я расцениваю это как новый опыт. Необычный опыт», — цитирует Серену People.
В настоящее время 38-летняя американка является девятой ракеткой мира. В текущем сезоне она провела 10 матчей, в которых добыла восемь побед. На Открытом чемпионате США она пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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