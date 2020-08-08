Карен Хачанов снял и отжал футболку, в которой тренировался

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продемонстрировал результат тренировок за неделю. На своей странице в «Инстаграме» он опубликовал видео, как снимает футболку, в которой тренировался, и отжимает.
«Хорошее завершение недели тяжёлых тренировок!» — подписал видео Хачанов.
Видео можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».
В текущем сезоне россиянин провёл 15 матчей, в девяти из которых ему удалось одержать победу. На Открытом чемпионате Австралии Карену удалось дойти до третьего круга, где он в упорной борьбе уступил Нику Кирьосу — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10). Хачанов выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP, который был заморожен в марте 2020 года, Карен занимает 15-ю строчку.
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