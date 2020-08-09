Серена Уильямс провела первую тренировку перед турниром в Лексингтоне

Американская теннисистка Серена Уильямс провела первую тренировку перед турниром категории International в Лексингтоне (США). Об этом рассказал тренер спортсменки Патрик Муратоглу.
«Первая тренировка в Лексингтоне. Занятие началось с хорошей интенсивностью, но я оказался не в том месте и не в то время, заставив её пропустить последний удар», — написал Муратоглу на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Патрика Муратоглу в «Инстаграме».
38-летняя американка — девятая ракетка мира. В этом сезоне она провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.
Ранее стало известно, что теннисистка готова принять участие в матчах US Open и даже построила дома корт с идентичным покрытием.
- 9 августа 2020
-
00:09
- 8 августа 2020
-
22:21
-
19:06
-
18:40
-
16:59
-
16:41
-
16:22
-
16:22
-
14:26
-
13:17
-
12:50
-
11:48
-
11:02
-
10:30
-
10:01
-
09:21
-
00:56
-
00:32
- 7 августа 2020
-
22:19
-
20:51
-
16:15
-
16:06
-
15:19
-
14:16
-
13:35
-
12:36
-
11:32
-
10:15
-
09:39
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
06:26
-
05:53
-
00:58