Серена Уильямс провела первую тренировку перед турниром в Лексингтоне

Американская теннисистка Серена Уильямс провела первую тренировку перед турниром категории International в Лексингтоне (США). Об этом рассказал тренер спортсменки Патрик Муратоглу.



«Первая тренировка в Лексингтоне. Занятие началось с хорошей интенсивностью, но я оказался не в том месте и не в то время, заставив её пропустить последний удар», — написал Муратоглу на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Патрика Муратоглу в «Инстаграме».

38-летняя американка — девятая ракетка мира. В этом сезоне она провела 10 матчей, в которых одержала восемь побед. На Открытом чемпионате Австралии пробилась в третий круг, где уступила китаянке Ван Цян.



Ранее стало известно, что теннисистка готова принять участие в матчах US Open и даже построила дома корт с идентичным покрытием.