Гаспарян и Калинская узнали соперниц в квалификации турнира в Лексингтоне
Состоялась жеребьёвка квалификации турнира категории International в Лексингтоне (США). В отборочных соревнованиях примут участие 24 участницы, которые сыграют между собой в два круга.
В квалификации примут участие россиянки Маргарита Гаспарян, посеянная под вторым номером, и третья ракетка Анна Калинская. Гаспарян в стартовом матче сыграет с американкой Джейми Лёб, а Калинская встретится с ещё одной представительницей США Куинн Глисон.
Первый номер посева американка Кристи Ан на старте квалификации сыграет с румынкой Габриэлой Талаба.
В основной сетке сыграют американки Серена Уильямс, Аманда Анисимова, Слоан Стивенс и Кори Гауфф, белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко, россиянка Анна Блинкова и другие.
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