Гаспарян и Калинская узнали соперниц в квалификации турнира в Лексингтоне

Состоялась жеребьёвка квалификации турнира категории International в Лексингтоне (США). В отборочных соревнованиях примут участие 24 участницы, которые сыграют между собой в два круга.

В квалификации примут участие россиянки Маргарита Гаспарян, посеянная под вторым номером, и третья ракетка Анна Калинская. Гаспарян в стартовом матче сыграет с американкой Джейми Лёб, а Калинская встретится с ещё одной представительницей США Куинн Глисон.

Первый номер посева американка Кристи Ан на старте квалификации сыграет с румынкой Габриэлой Талаба.

В основной сетке сыграют американки Серена Уильямс, Аманда Анисимова, Слоан Стивенс и Кори Гауфф, белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко, россиянка Анна Блинкова и другие.