Димитров рассказал, почему не стал скрывать заражение коронавирусом на Adria Tour

Первая ракетка Болгарии Григор Димитров пояснил, почему открыто рассказал о заражении коронавирусом, которое произошло на выставочном турнире Новака Джоковича Adria Tour.
«Представьте себе людей, которые контактировали со мной — семьи с детьми, которые не могут себе позволить дорогостоящее лечение. Я не мог допустить, чтобы эта ответственность лежала на мне до конца жизни.
Конечно, мы спортсмены, публичные и популярные, но в то же время мы такие же люди, как и все. Я понимал, что должен всё рассказать, чтобы люди сделали выводы и приняли необходимые меры предосторожности. Я бы даже лично помог тем, кто заразился из-за меня.
Что касается моего периода заражения, то он протекал непросто. Около месяца я пробыл дома — были проблемы с дыханием, я постоянно был уставшим и практически не ощущал вкусов и запахов. Было не так уж и весело...» — цитирует Димитрова Tennis Majors.
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