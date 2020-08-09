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Сёстры Уильямс, Звонарёва и Блинкова узнали соперниц на старте турнира в Лексингтоне

Сёстры Уильямс, Звонарёва и Блинкова узнали соперниц на старте турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Состоялась жеребьёвка турнира в Лексингтоне (США), на основе которой сформирована сетка турнира.

Первая ракетка соревнований Серена Уильямс начнёт поход за трофеем матчем с соотечественницей Бернардой Перой. Второй номер посева получила Арина Соболенко из Беларуси — её соперницей станет другая американка Мэдисон Бренгл.

Ещё одна беларуска Виктория Азаренко сыграет в первом круге с Винус Уильямс. Победительница этого матча уже во втором круге сыграет с Сереной.

В основной сетке турнира гарантированно сыграют две теннисистки из России — Вера Звонарёва померяется силами с Джессикой Пегулой из США, а Анна Блинкова поспорит за выход во второй круг с одной из теннисисток, прошедших квалификацию.

Ещё две россиянки попытаются пробиться в основную сетку через квалификацию — Маргарита Гаспарян и Анна Калинская. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась ранее.

Соревнования в США будут проходить с 10 по 16 августа.

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