Сёстры Уильямс, Звонарёва и Блинкова узнали соперниц на старте турнира в Лексингтоне

Состоялась жеребьёвка турнира в Лексингтоне (США), на основе которой сформирована сетка турнира.
Первая ракетка соревнований Серена Уильямс начнёт поход за трофеем матчем с соотечественницей Бернардой Перой. Второй номер посева получила Арина Соболенко из Беларуси — её соперницей станет другая американка Мэдисон Бренгл.
Ещё одна беларуска Виктория Азаренко сыграет в первом круге с Винус Уильямс. Победительница этого матча уже во втором круге сыграет с Сереной.
В основной сетке турнира гарантированно сыграют две теннисистки из России — Вера Звонарёва померяется силами с Джессикой Пегулой из США, а Анна Блинкова поспорит за выход во второй круг с одной из теннисисток, прошедших квалификацию.
Ещё две россиянки попытаются пробиться в основную сетку через квалификацию — Маргарита Гаспарян и Анна Калинская. Жеребьёвка квалификационного турнира состоялась ранее.
Соревнования в США будут проходить с 10 по 16 августа.
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