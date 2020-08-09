Источник: теннисистам предлагают отказ от претензий к US Open в случае заражения COVID-19
В "Твиттере" были опубликованы фрагменты документа, которые должны будут подписать теннисисты для участия в Открытом чемпионате США.
Среди прочих условий в документе есть пункт об отказе от всех претензий по страховке при заражении коронавирусом. Даже в случае смерти. При этом у теннисистов есть страховка ATP и WTA-туров, но, если они подпишут этот документ, все действующие страховые соглашения могут быть аннулированы.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также «Ролан Гаррос».
Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября.
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