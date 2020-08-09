Дарья Касаткина снялась с турнира в Праге из-за травмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина не примет участия на турнире в Праге из-за травмы ноги.
«К несчастью, из-за травмы ноги, которую получила на турнире в Палермо, пришлось сняться с турнира в Праге. Восстановлюсь на 100 процентов и буду готова к US Open. Хочу поблагодарить организаторов турнира в Палермо, что проделали такую работу. Кажется, будто теннис на самом деле вернулся», — написала Касаткина в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".
В первом матче турнира Касаткиной предстояла встреча с соотечественницей, Екатериной Александровой. Россиянка Вероника Кудерметова начнёт турнир матчем с канадкой Эжени Бушар, Анастасия Павлюченкова — с Аранчей Рус, Варвара Грачёва — с Петрой Мартич.
Соревнования в Чехии будут проходить с 10 по 16 августа.
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