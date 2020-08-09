«Как в старые добрые времена!» Павлюченкова сфотографировалась с Шафаржовой
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что чешка Люси Шафаржова помогает ей готовиться к грунтовому турниру категории International в Праге (Чехия).
«Мой тренер на турнире в Праге. Как в старые добрые времена — Люси Шафаржова! Как вам нравится уборка корта?» — написала Павлюченкова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анастасии Павлюченковой в «Инстаграме».
Павлюченкова и Шафаржова ранее весьма успешно выступали вместе в парном разряде. Вместе они выиграли два грунтовых турнира – в Чарльстоне и Мадриде, стали финалистками турнира в Штутгарте.
В стартовом матче турнира в Праге шестая сеяная Павлюченкова сыграет с голландской теннисисткой Аранчей Рус.
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