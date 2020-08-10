Калинская вышла в финал квалификации турнира в Лексингтоне, Гаспарян проиграла

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в финал квалификации турнира в Лексингтоне (США). На старте отборочных соревнований она разгромила представительницу США Куинн Глисон со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 56 минут.
За выход в основную сетку Калинская поспорит с ещё одной американкой Юсью Арконадой.
Россиянка Маргарита Гаспарян проиграла американке Джейми Лоб со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
В основной сетке, в частности, сыграют американки Серена Уильямс, Аманда Анисимова, Слоан Стивенс и Кори Гауфф, белоруски Виктория Азаренко и Арина Соболенко, россиянка Анна Блинкова и другие. Соревнования в WTA-туре были приостановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе.
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