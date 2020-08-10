Алексей Попырин снялся с US Open, Энди Маррей попал в основную сетку

Австралийский теннисист Алексей Попырин принял решение отказаться от участия в Открытом чемпионате США 2020 года, сообщает ESPN. Благодаря этому чемпион US Open 2012 года британец Энди Маррей попал в основную сетку.
Ранее Энди получил уайлд-кард от организаторов, теперь это приглашение перейдёт американцу Митчеллу Крюгеру, занимающему 195-ю строчку в рейтинге ATP.
Ранее об отказе от участия в US Open сообщили соотечественники Попырина Эшли Барти и Ник Кирьос. Старт турнира запланирован на 31 августа.
Теннисный сезон был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновился на минувшей неделе женским турниром в Палермо (Италия). Действующими победителями Открытого чемпионата США являются испанец Рафаэль Надаль и представительница Канады Бьянка Андресску. Надаль ранее отказался от защиты титула.
«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль
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