Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от турнира в Лексингтоне

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала об ожиданиях от турнира в Лексингтоне (США), который стартует сегодня, 10 августа.

«Конечно, я просто хочу с чего-то начать. Просто начать соревноваться и вновь испытать это чувство. Мы так долго тренировались, но ничто не сравнится с настоящими матчами. Я даже не знаю, чего ожидать. Думаю, это хорошее место для старта. Здесь очень сильный состав участников, немало прекрасных имён. Так что у меня будет возможность провести игры с соперницами высокого уровня», — приводит слова Азаренко Vavel.

В стартовом раунде двукратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет с представительницей США Винус Уильямс. Турнир в Лексингтоне завершится 16 августа.