Рафаэль Надаль — о US Open: сложно сказать, как поступить правильно
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение сняться с US Open, действующим чемпионом которого он является.
«Я не тот человек, который может судить, является это решение мудрым или нет. Я уважаю проделанную работу и позитивный настрой ATP и USTA, стремящихся вернуть теннис. Я также уважаю других игроков, которые решили отправиться в США. У них, например, могут быть другие ситуации, и они хотят заработать деньги. Я уважаю все решения, но сейчас сложно сказать, как поступить правильно», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Открытый чемпионат США стартует 31 августа.
«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль
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