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Рафаэль Надаль — о US Open: сложно сказать, как поступить правильно

Рафаэль Надаль — о US Open: сложно сказать, как поступить правильно
Теннис / ATP 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение сняться с US Open, действующим чемпионом которого он является.

«Я не тот человек, который может судить, является это решение мудрым или нет. Я уважаю проделанную работу и позитивный настрой ATP и USTA, стремящихся вернуть теннис. Я также уважаю других игроков, которые решили отправиться в США. У них, например, могут быть другие ситуации, и они хотят заработать деньги. Я уважаю все решения, но сейчас сложно сказать, как поступить правильно», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Открытый чемпионат США стартует 31 августа.

«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль

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