Эжени Бушар рассказала, как ей удалось разгромить Веронику Кудерметову в Праге

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу в матче с россиянкой Вероникой Кудерметовой на старте турнира в Праге со счётом 6:0, 6:3.
«В первом сете мне почти в каждом гейме приходилось непросто. Это не было похоже на прогулку в парке. Я горжусь собой за то, что сражалась в каждом гейме. В итоге большинство розыгрышей заканчивалось в мою пользу. Я всё время находилась в игре и совершила не так много простых ошибок. Я действовала уверенно и агрессивно. К этому я и стремлюсь.
В первом сете я не могла найти ритм на подаче, нужно обратить на это внимание. Во втором сете стало лучше. Я довольна тем, что нашла решение», — цитирует Бушар официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Эжени поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с чешкой Катержиной Синяковой.
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