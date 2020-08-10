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Эжени Бушар рассказала, как ей удалось разгромить Веронику Кудерметову в Праге

Эжени Бушар рассказала, как ей удалось разгромить Веронику Кудерметову в Праге
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар прокомментировала победу в матче с россиянкой Вероникой Кудерметовой на старте турнира в Праге со счётом 6:0, 6:3.

«В первом сете мне почти в каждом гейме приходилось непросто. Это не было похоже на прогулку в парке. Я горжусь собой за то, что сражалась в каждом гейме. В итоге большинство розыгрышей заканчивалось в мою пользу. Я всё время находилась в игре и совершила не так много простых ошибок. Я действовала уверенно и агрессивно. К этому я и стремлюсь.

В первом сете я не могла найти ритм на подаче, нужно обратить на это внимание. Во втором сете стало лучше. Я довольна тем, что нашла решение», — цитирует Бушар официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Эжени поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с чешкой Катержиной Синяковой.

Кудерметова разгромно проиграла Бушар на старте турнира в Праге
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