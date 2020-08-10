Организаторы турнира в Праге изменили посев после снятия Ястремской

Организаторы турнира WTA в Праге изменили посев участниц. Это произошло после того, как стало известно о снятии с турнира украинки Даяны Ястремской. Она отказалась участвовать из-за проблем с зубами.

Девятый номер посева отдали Анастасии Севастовой, Ястремская была посеяна под четвёртым номером.

Пока окончательная сетка турнира ещё неизвестна. В Праге квалификация прерывалась из-за дождя. Пока определились три обладательницы путёвок в основную сетку, осталось определить ещё одну. Кроме того после завершения квалификации определятся два лаки-лузера.

Вчера, 9 августа, россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в этих соревнованиях из-за травмы ноги. В первом матче турнира Касаткиной предстояла встреча с соотечественницей Екатериной Александровой. Россиянка Вероника Кудерметова начнёт турнир матчем с канадкой Эжени Бушар, Анастасия Павлюченкова — с Аранчей Рус, Варвара Грачёва — с Петрой Мартич. Лидером посева является румынка Симона Халеп.