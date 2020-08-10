Призовой фонд турнира в Кицбюэле сократился на 38% по сравнению с прошлым годом

Организаторы турнира ATP в Кицбюэле (Австрия) утвердили призовой фонд соревнований. В этом году он уменьшится на € 200 тыс. по сравнению с призовым фондом турнира прошлого года. Полностью изменена структура выплат. Победитель турнира заработает всего на € 19 тыс. больше, чем участник, который проиграет в первом раунде. В 2019 году победитель получал на € 85 тыс. больше, чем теннисист, вылетевший в первом круге.

Турнир в Кицбюэле будет проходить с 8 по 13 сентября. В те же дни в Нью-Йорке (США) начнётся финальная стадия US Open.

На турнир в Кицбюэле уже заявились россиянин Андрей Рублёв, австриец Доминик Тим, итальянец Маттео Берретини, канадец Денис Шаповалов и аргентинец Диего Шварцман.

Ранее стало известно, что первая двадцатка рейтинга АТР угрожает коллективным снятием с Открытого чемпионата США, если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США.