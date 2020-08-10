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Игрокам, которые прилетят в Италию после US Open, не придётся садиться на карантин

Игрокам, которые прилетят в Италию после US Open, не придётся садиться на карантин
Теннис / ATP 0

Теннисистам, которые прилетят в Италию после участия в Открытом чемпионате США, не придётся садиться на карантин. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Италии, сообщает итальянский журналист Джорджио Спаллуто.

В соответствии с новыми правилами спортсменам и членам их команд надо будет лишь предоставить отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть получен за 48 часов до пересечения границы.

Благодаря этим изменениям теннисисты после US Open смогут отправиться на турнир в Риме (Италия), он начнётся вскоре после завершения турнира «Большого шлема».

US Open начнётся 31 августа, а турнир в Риме — 21 сентября.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

Источник: теннисистам предлагают отказ от претензий к US Open в случае заражения COVID-19
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