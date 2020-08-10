В заявку турнира в Кицбюэле к Тиму и Рублёву добавились Зверев, Берреттини и Оже-Альяссим

Организаторы турнира ATP в Кицбюэле (Австрия) сообщили, что немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини и канадец Феликс Оже-Альяссим подтвердили участие в соревнованиях. Турнир должен получиться представительным. Ранее об участии в соревнованиях сообщили россиянин Андрей Рублёв и австриец Доминик Тим.

Турнир в Кицбюэле будет проходить с 8 по 13 сентября. В эти же даты в Нью-Йорке (США) начнётся финальная стадия US Open.

Ранее стало известно, что первая двадцатка рейтинга АТР угрожает коллективным снятием с Открытого чемпионата США, если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США.

В 2020 году призовой фонд турнира составит на € 200 тыс. меньше, чем призовой фонд турнира прошлого года.