В календаре WTA появились два новых турнира

В календаре WTA на 2020 год появились два новых турнира. Теперь в календаре значатся турниры WTA 123K в Праге (Чехия) и Перчах-ам-Вертерзее (Австрия). Предполагается, что новые турниры позволят игрокам, не поехавшим на US Open, получить игровую практику и набрать очки рейтинга.
Призовой фонд турниров будет частично наполнен за счёт USTA, организатора US Open.
Уже очевидно, что US Open в 2020 году будет проходить без многих ведущих теннисистов. От поездки в США уже отказалась первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В мужской сетке не сыграют испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер. И если Федерер не поедет в США из-за травмы, то Надаль решил остаться в Испании из соображений безопасности.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновился 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки двух «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».
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