Звонарёва проиграла Пегуле на старте турнира в Лексингтоне

Российская теннисистка Вера Звонарёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Лексингтоне. На старте турнира россиянка встретилась с американкой Джессикой Пегулой.
Игра продлилась 2 часа 20 минут и завершилась победой представительницы США со счётом 6:1, 5:7, 6:4.
За это время Звонарёва совершила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. Пегула в свою очередь совершила 6 эйсов, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.
Ещё одной россиянке Анне Блинкова в основной сетке турнира предстоит встретиться с представительницей Чехии Мари Боузковой. Анна Калинская пробилась в основную сетку через квалификацию, обыграв Усуэ Мэйтан Арконаду.
Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.
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