Анна Калинская и Анна Блинкова узнали соперниц в первом круге турнира в Лексингтоне

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Лексингтоне (США). В частности, россиянка Анна Калинская (Q) сыграет с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Первой соперницей Анны Блинковой будет американка Кристи Ан (Q).

Лексингтон. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Анна Калинская (Россия, Q) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Лейла Фернандес (Канада, Q) — Слоан Стивенс (США, 7).

Ольга Говорцова (Беларусь, Q) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q).

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Кори Гауфф (США).

Кристи Ан (США, Q) — Анна Блинкова (Россия).

Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).