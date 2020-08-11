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Анна Калинская и Анна Блинкова узнали соперниц в первом круге турнира в Лексингтоне

Анна Калинская и Анна Блинкова узнали соперниц в первом круге турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Лексингтоне (США). В частности, россиянка Анна Калинская (Q) сыграет с представительницей Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Первой соперницей Анны Блинковой будет американка Кристи Ан (Q).

Лексингтон. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Анна Калинская (Россия, Q) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).
Лейла Фернандес (Канада, Q) — Слоан Стивенс (США, 7).
Ольга Говорцова (Беларусь, Q) — Бетани Маттек-Сэндс (США, Q).
Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Кори Гауфф (США).
Кристи Ан (США, Q) — Анна Блинкова (Россия).

Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).

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