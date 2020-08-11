Йоханна Конта пожаловалась на учащённое сердцебиение во время матча

Британская теннисистка Йоханна Конта, проигравшая в первом круге турнира в Лексингтоне чешке Мари Боузковой со счётом 4:6, 4:6, призналась, что во время игры у неё возникли проблемы с сердцебиением. Спортсменка, посеянная под третьим номером, вызвала врача на корт. После того, как ей измерили давление, Йоханна вернулась в игру.

«У меня без всякой причины участился пульс. У нас не было долгого розыгрыша. Сердцебиение учащается и у меня начинает кружиться голова. Мне нужно было вызвать врача. Они подтвердили, что показатели высокие. Перед этим я проходила все проверки, я была готова, но случилось такое. Потребовалось некоторое время, чтобы всё пришло в норму. Тогда я смогла сконцентрироваться на теннисе.

Мы не знаем, почему так случается. Это происходит в напряжённых ситуациях и когда нет никакого стресса. Мы просто не знаем. Мне нужно сделать ЭКГ, но я уверена, что такое ещё минимум год не повторится. Так что я не сильно переживаю", — цитирует Конту Ubitennis.