Арина Соболенко: для первого матча получилось нормально

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на турнире в Лексингтоне под вторым номером, прокомментировала победу в матче стартового раунда с американкой Мэдисон Бренгл со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.
«Бренгл играла очень хорошо, она здорово двигалась. Мне пришлось нелегко. Я просто старалась оставаться в игре, пыталась думать чётко и бороться до конца, как обычно и делаю.
Я с нетерпением ждала, когда теннис вернётся. Я хотела остаться на турнире, боролась в каждом розыгрыше как могла. Думаю, я сделала всё, что в моих силах. Конечно, я могла сыграть лучше, но для первого матча получилось нормально", — приводит слова Соболенко официальный сайт тура.
За выход в четвертьфинал Арина поспорит с одной из представительниц США — либо с Кори Гауфф, либо с Кэролайн Доулхайд.
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