Россиянка Грачёва проиграла Мартич на старте турнира в Праге
Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге (Чехия). На старте соревнований она проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич, посеянной под вторым номером, со счётом 6:7 (2:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.
Грачёва 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Мартич поспорит с одной из чешек — либо с Кристиной Плишковой, либо с Линдой Фрухвиртовой, получившей уайлд-кард от организаторов.
Прага. Женщины. Первый круг
Ирина Бегу (Румыния) — Анастасия Севастова (Латвия, 9) — 6:2, 6:2.
Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 11:10 МСК
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Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
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Петра Мартич
П. Мартич
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