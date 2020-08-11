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Россиянка Грачёва проиграла Мартич на старте турнира в Праге

Россиянка Грачёва проиграла Мартич на старте турнира в Праге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла пробиться во второй круг турнира в Праге (Чехия). На старте соревнований она проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич, посеянной под вторым номером, со счётом 6:7 (2:7), 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 48 минут.

Грачёва 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Мартич поспорит с одной из чешек — либо с Кристиной Плишковой, либо с Линдой Фрухвиртовой, получившей уайлд-кард от организаторов.

Прага. Женщины. Первый круг
Ирина Бегу (Румыния) — Анастасия Севастова (Латвия, 9) — 6:2, 6:2.

Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 11:10 МСК
Варвара Грачёва
101
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3  
7 7 		6  
         
Петра Мартич
14
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 11:10 МСК
Анастасия Севастова
43
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Ирина Бегу
82
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
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