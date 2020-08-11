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Чемпионка турнира в Палермо снялась с соревнований в Праге

Чемпионка турнира в Палермо снялась с соревнований в Праге
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Фиона Ферро снялась с турнира в Праге (Чехия). В первом круге она должна была сыграть с представительницей Испании Алёной Большовой.

На минувшей неделе Ферро стала первой обладательницей титула после пятимесячного карантина. В финале турнира в Палермо (Италия) она нанесла поражение четвёртой сеяной Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:2, 7:5. Благодаря этой победе Фиона вошла в топ-50 рейтинга WTA и заняла 44-ю строчку.

Ферро стала третьей теннисисткой, снявшейся с турнира в Праге. Ранее стало известно, что в столице Чехии не сыграют россиянка Дарья Касаткина и украинка Даяна Ястремская. Таким образом, на этих соревнованиях выступят три лаки-лузера. Турнир в Праге завершится 16 августа.

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