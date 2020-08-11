Россиянка Александрова сыграет с украинкой Цуренко в первом круге турнира в Праге
Стало известно распределение победительниц квалификации и лаки-лузеров по основной сетке турнира в Праге (Чехия). В частности, соперницей россиянки Екатерины Александровой будет украинка Леся Цуренко (Q). Изначально Екатерина должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но та снялась с турнира из-за травмы.
Прага. Женщины. Распределение победительниц квалификации и лаки-лузеров
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Магдалена Фрех (Польша, LL).
Алёна Большова (Испания) — Леони Кюнг (Швейцария, LL).
Лаура Зигемунд (Германия) — Маяр Шериф (Египет, Q).
Екатерина Александрова (Россия, 5) — Леся Цуренко (Украина, Q).
Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия, LL).
Камила Джорджи (Италия) — Марта Костюк (Украина, Q).
Россиянка Грачёва проиграла Мартич на старте турнира в Праге
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