Россиянка Александрова сыграет с украинкой Цуренко в первом круге турнира в Праге

Стало известно распределение победительниц квалификации и лаки-лузеров по основной сетке турнира в Праге (Чехия). В частности, соперницей россиянки Екатерины Александровой будет украинка Леся Цуренко (Q). Изначально Екатерина должна была сыграть с соотечественницей Дарьей Касаткиной, но та снялась с турнира из-за травмы.

Прага. Женщины. Распределение победительниц квалификации и лаки-лузеров

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Магдалена Фрех (Польша, LL).

Алёна Большова (Испания) — Леони Кюнг (Швейцария, LL).

Лаура Зигемунд (Германия) — Маяр Шериф (Египет, Q).

Екатерина Александрова (Россия, 5) — Леся Цуренко (Украина, Q).

Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия, LL).

Камила Джорджи (Италия) — Марта Костюк (Украина, Q).