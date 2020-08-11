Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Мартич отреагировала на победу в матче с россиянкой Грачёвой в Праге

Мартич отреагировала на победу в матче с россиянкой Грачёвой в Праге
Теннис / WTA 0

Хорватская теннисистка Петра Мартич прокомментировала победу в матче с россиянкой Варварой Грачёвой на старте турнира в Праге со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

«Это был непростой матч, особенно первый сет. К сожалению, я не смогла реализовать подачу на сет, но рада, что повысила уровень своей игры на тай-брейке, когда это значило больше всего. Моё состояние не является идеальным — ощущаю боль в разных местах. Тело до сих пор адаптируется к матчам, но это нормально. Надеюсь, я смогу задержаться на этом турнире подольше.

Грачёва — непростая соперница. Ей нравится бороться, контратаковать. Если предоставить ей возможность набрать темп, то начинаются трудности. Я знала, чего ожидать. Понимала, что легко не будет", — приводит слова Мартич официальный сайт тура.

Россиянка Грачёва проиграла Мартич на старте турнира в Праге
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020