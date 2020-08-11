Мартич отреагировала на победу в матче с россиянкой Грачёвой в Праге

Хорватская теннисистка Петра Мартич прокомментировала победу в матче с россиянкой Варварой Грачёвой на старте турнира в Праге со счётом 7:6 (7:2), 6:3.
«Это был непростой матч, особенно первый сет. К сожалению, я не смогла реализовать подачу на сет, но рада, что повысила уровень своей игры на тай-брейке, когда это значило больше всего. Моё состояние не является идеальным — ощущаю боль в разных местах. Тело до сих пор адаптируется к матчам, но это нормально. Надеюсь, я смогу задержаться на этом турнире подольше.
Грачёва — непростая соперница. Ей нравится бороться, контратаковать. Если предоставить ей возможность набрать темп, то начинаются трудности. Я знала, чего ожидать. Понимала, что легко не будет", — приводит слова Мартич официальный сайт тура.
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