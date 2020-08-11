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Мария Шарапова стала инвестором и консультантом компании Therabody

Мария Шарапова стала инвестором и консультантом компании Therabody
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова начала сотрудничать с одной из ведущих компаний по производству средств ухода за телом Therabody. Стороны сообщили о начале долгосрочного сотрудничества.

Образ Шараповой будет использоваться в рекламных кампаниях Therabody. Также спортсменка станет членом совета консультантов компании. Она будет участвовать в разработке новых продуктов, а также станет инвестором.

«Мария хотела быть не просто инвестором, а играть более важную роль. Мы хотели, чтобы она участвовала в развитии компании, ведь она может представить альтернативное видение. Будучи профессиональным спортсменом, Мария путешествовала по всему миру. Её карьера помогла понять, что нужно не только профессиональным спортсменам, но и обычным людям. Будем использовать её знания», — цитирует главу компании Бенджамина Назаряна Forbes.

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