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Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лексингтоне на отказе соперницы

Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Лексингтоне на отказе соперницы
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира WTA в Лексингтоне (США). Россиянка в матче первого круга победила американку Кристи Анн.

Соперница Блинковой из-за проблем со здоровьем отказалась продолжать матч, снявшись в третьем сете. В тот момент Блинкова выигрывала — 2:6, 6:4, 3:1.

Матч продлился 2 часа 5 минут. Россиянка выполнила 10 эйсов и допустила 11 двойных ошибок. У её соперницы — две подачи навылет и пять двойных ошибок.

Во втором круге Блинкова сыграет с чешкой Мари Бозуковой. В первом круге она со счётом 6:4, 6:4 победила британку Йоханну Конту.

Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.

Лексингтон. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 18:10 МСК
Кристи Анн
96
США
Кристи Анн
К. Анн
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		4 1
2 		6 3
         
Анна Блинкова
61
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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