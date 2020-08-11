Анна Калинская уступила в матче первого круга турнира в Лексингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти во второй круг турнира WTA в Лексингтоне (США). Россиянка в матче первого круга уступила швейцарке Хиль Белен Тайхман со счётом 2:6, 5:7.
Матч продлился 1 час 13 минут. 114-я ракетка мира Калинская не сделала ни одного эйса и допустила четыре двойные ошибки. Её соперница, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, один раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.
Теперь борьбу на турнире в Лексингтоне продолжает лишь одна россиянка. Анна Блинкова ранее вышла во второй круг на отказе американки Кристи Ан. Помимо Калинской и Блинковой в турнире в Лексингтоне участвовала россиянка Вера Звонарёва. Но она в матче первого круга уступила американке Джессике Пегуле.
Соревнования в WTA-туре были остановлены в марте в связи с пандемией коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).
Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.
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