Серена Уильямс: бесит, что постоянно играю в первом или втором круге турниров с Винус
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась эмоциями от выхода во второй круг турнира в Лексингтоне (США). В первом круге Уильямс со счётом 4:6, 6:4, 6:1 обыграла соотечественницу, Бернарду Пера. В следующем круге Серена сыграет с победителем матча Виктория Азаренко (Беларусь) – Винус Уильямс (США).
«Знала, что очень хорошо тренировалась. Но сначала не удавалось найти нужный ритм. Сама себя подбадривала. Говорила, что нужно играть, как на тренировках.
Определённо посмотрю матч Винус и Азаренко. Мне кажется, я постоянно играю с Винус в первом или втором круге. Это уже бесит. С Викторией мы тоже часто встречаемся на ранних стадиях. Посмотрим, как всё сложится», — цитирует Уильямс пресс-служба WTA.
Серена Уильямс выиграла первый матч после рестарта сезона на турнире в Лексингтоне
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