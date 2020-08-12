Новак Джокович вошёл в предварительную заявку турнира в Нью-Йорке в парном разряде

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вошёл в предварительный состав участников парных соревнований на турнире Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке, сообщается в «твиттере» DartsTennis. Партнёром первой ракетки мира будет соотечественник Филип Краинович.

В предварительной заявке также значится российская пара Карен Хачанов/Андрей Рублёв.

Western & Southern Open Field пройдёт в Нью-Йорке с 22 по 28 августа. Турнир начнётся за 9 дней до старта Открытого чемпионата США.

Ранее стало известно, что Джокович оттягивает решение об участии в US Open, так как крайне недоволен некоторыми пунктами медицинского протокола, который будет использоваться на турнире.