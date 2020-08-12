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Обидчица Александровой снялась с турнира в Праге

Обидчица Александровой снялась с турнира в Праге
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира в Праге (Чехия). Сегодня, 12 августа, в матче второго круга спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, должна была сыграть с представительницей Румынии Аной Богдан.

За выход в полуфинал Богдан поспорит с чешкой Кристиной Плишковой, которая обыграла хорватку Петру Мартич, посеянную под вторым номером, со счётом 6:1, 7:5.

В первом круге Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову (5) — 6:2, 6:4. Александрова была последней представительницей России на турнире. Ранее в первом круге поражения потерпели россиянки Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова.

Турнир с призовым фондом $ 202 250 завершится 16 августа.

Прага. 2-й круг
12 августа 2020, среда. 14:30 МСК
Леся Цуренко
139
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Ана Богдан
92
Румыния
Ана Богдан
А. Богдан
Прага. 2-й круг
12 августа 2020, среда. 12:05 МСК
Кристина Плишкова
69
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
1 		5  
         
Петра Мартич
14
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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