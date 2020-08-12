Обидчица Александровой снялась с турнира в Праге

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира в Праге (Чехия). Сегодня, 12 августа, в матче второго круга спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, должна была сыграть с представительницей Румынии Аной Богдан.

За выход в полуфинал Богдан поспорит с чешкой Кристиной Плишковой, которая обыграла хорватку Петру Мартич, посеянную под вторым номером, со счётом 6:1, 7:5.

В первом круге Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову (5) — 6:2, 6:4. Александрова была последней представительницей России на турнире. Ранее в первом круге поражения потерпели россиянки Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова.

Турнир с призовым фондом $ 202 250 завершится 16 августа.