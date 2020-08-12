Обидчица Александровой снялась с турнира в Праге
Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с турнира в Праге (Чехия). Сегодня, 12 августа, в матче второго круга спортсменка, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, должна была сыграть с представительницей Румынии Аной Богдан.
За выход в полуфинал Богдан поспорит с чешкой Кристиной Плишковой, которая обыграла хорватку Петру Мартич, посеянную под вторым номером, со счётом 6:1, 7:5.
В первом круге Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову (5) — 6:2, 6:4. Александрова была последней представительницей России на турнире. Ранее в первом круге поражения потерпели россиянки Вероника Кудерметова, Варвара Грачёва и Анастасия Павлюченкова.
Турнир с призовым фондом $ 202 250 завершится 16 августа.
Прага. 2-й круг
12 августа 2020, среда. 14:30 МСК
139
Леся Цуренко
Л. Цуренко
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
92
Ана Богдан
А. Богдан
- 12 августа 2020
-
14:10
-
13:14
-
12:55
-
12:37
-
11:45
-
10:44
-
09:14
-
00:30
- 11 августа 2020
-
23:47
-
22:11
-
21:16
-
20:43
-
18:29
-
17:40
-
16:04
-
15:35
-
14:31
-
13:32
-
13:04
-
12:59
-
11:27
-
10:21
-
09:05
-
09:03
-
03:19
-
00:23
- 10 августа 2020
-
22:36
-
21:10
-
20:52
-
20:32
-
18:31
-
18:25
-
16:35
-
15:10
-
14:55
Партнерский контент