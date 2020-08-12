«Верните меня на пляж». Свитолина выложила фото с корта. Украинка тренируется на грунте

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Уроженка Одессы уже на корте — после снятия с Открытого чемпионата США она готовится к грунтовой части сезона, которая должна начаться в середине сентября на территории Европы.



«Обожаю жару! Прекрасное место, где можно провести часы на теннисном корте, пытаясь улучшить работу ног на грунте… КОНЕЧНО ЖЕ НЕТ, верните меня на пляж», – подписала снимок спортсменка.

Фото можно посмотреть на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».



Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.