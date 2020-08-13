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Павлюченкова и Кудерметова обыграли Халеп и Стрыцову, отыгравшись с 2:7 в решающем сете

Павлюченкова и Кудерметова обыграли Халеп и Стрыцову, отыгравшись с 2:7 в решающем сете
Теннис / WTA 0

Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова пробились во второй круг парных соревнований в Праге (Чехия). В трёх партиях они обыграли румынку Симону Халеп и чешку Барбору Стрыцову — 6:3, 3:6, 10:8. В решающем сете россиянки уступали со счётом 2:7.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. На счету Павлюченковой и Кудерметовой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейков. Халеп и Стрыцова не выполняли подач навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов.

Следующими соперницами российских теннисисток станут первые сеяные Барбара Крейчикова (Чехия) и Катерина Синякова (Чехия).

В одиночном разряде соревнований Павлюченкова и Кудерметова синхронно проиграли в матчах первого раунда.

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